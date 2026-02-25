Елизавета Боярская стала амбассадором MIUZ Diamonds

Ювелирный дом MIUZ Diamonds с радостью представляет свою посланницу — актрису и общественного деятеля Елизавету Боярскую. Она «олицетворяет архетип современной женщины, лежащий в основе философии MIUZ Diamonds», говорится в официальном пресс-релизе. В рамках партнерства бренд представляет весеннюю рекламную кампанию со слоганом «Настроено на тебя». Ее ключевым образом становится женщина, наделенная внутренней силой и независимостью, сочетающая тонкую эмоциональность и глубину чувств,— героиня собственной жизненной истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Елизавета Боярская Фото: MIUZ Diamonds Елизавета Боярская Фото: MIUZ Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Елизавета Боярская Фото: MIUZ Diamonds Елизавета Боярская Фото: MIUZ Diamonds

Украшения MIUZ Diamonds сопровождают этот нарратив: каждое подчеркивает определенное состояние, этап или эмоцию, но не определяет женщину, а следует за ней. Режиссером выступил Иван Оганезов, оператором-постановщиком — Юрий Данилов (Лос-Анджелес).