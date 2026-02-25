Небензя: РФ ценит позицию США по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва высоко оценивает подход администрации президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

«Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатические методы достижения целей СВО предпочтительнее. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация и лично президент США Дональд Трамп»,— сказал господин Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что Россия ответственно подходит к трехсторонним переговорам, в которых также участвуют Россия и США. При этом он отметил, что любые договоренности должны быть комплексными, учитывать первопричины конфликта и вести к его реальному завершению, а не к временному перемирию.

В своем выступлении Василий Небензя напомнил принципиальные условия к урегулированию военного конфликта, которые называл президент Владимир Путин в июне 2024 года. В их число входит соблюдение прав русскоязычного населения, возвращение Украины к внеблоковому нейтральному статусу, ее «демилитаризация и денацификация», а также признание Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территориями России.