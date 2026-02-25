Короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Испании из-за инфекции

Король Норвегии Харальд V был госпитализирован во время отпуска на острове Тенерифе в Испании. 89-летнего монарха лечат от инфекции и обезвоживания, его состояние оценивается как хорошее.

Как сообщает NRK, на Тенерифе направлен личный врач короля Бьерн Бендз для помощи местным медикам. Новая информация о состоянии здоровья ожидается 25 февраля после врачебной оценки.

«Я желаю нашему королю скорейшего выздоровления и надеюсь, что он скоро поправится»,— сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

До 6 марта регентом назначен кронпринц Хокон. Это не первая госпитализация короля во время отпуска — в 2024 году Харальд V перенес инфекцию в Малайзии и был доставлен на родину военным медэвакуатором. Позже ему установили кардиостимулятор.