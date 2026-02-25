WSJ: США могут обязать банки собирать информацию о гражданстве клиентов

Белый дом рассматривает издание указа, который потребует от банков запрашивать у клиентов информацию об их гражданстве. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на источники, это может стать новым инструментом в борьбе с нелегальной иммиграцией.

В случае принятия указа, финансовые учреждения будут обязаны собирать у новых и существующих клиентов документы, подтверждающие гражданство, сообщили собеседники издания. Текущие правила не требуют фиксации гражданства и передачи этих данных властям. В США отсутствует запрет на открытие счетов для неграждан.

Один из чиновников Белого дома сообщил, что проект обсуждается в Министерстве финансов и окончательного решения пока не принято, отмечает WSJ.

Среди вариантов реализации — привлечение Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое уже используется для контроля за подозрительными операциями. В январе FinCEN выпустил предписание для банков в двух округах Миннесоты о предоставлении данных о зарубежных переводах свыше $3 тыс. в рамках расследования мошенничества в системе соцобеспечения (стандартный порог подозрительных операций — $10 тыс.). Источники WSJ выразили обеспокоенность, что снижение порога подозрительных операций создает дополнительную нагрузку на банки.