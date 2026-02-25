ВТБ стал лидером по зонтичным поручительствам МСП

В 2025 году ВТБ (MOEX: VTBR) предоставил малому и среднему бизнесу 61,8 млрд руб. финансирования под зонтичные поручительства Корпорации МСП и стал лидером среди банков-партнеров программы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ъ»). Доля банка в программе выросла с 10% в 2024 году до 25% в 2025 году.

Член правления ВТБ Руслан Еременко заявил, что зонтичные поручительства стали базовым инструментом доступа малого и среднего бизнеса к кредитам. Наибольший спрос на них отмечается в производстве, пищевой отрасли и разработке ПО, где важны скорость решений и минимальные требования к залогу. Механизм все активнее используется в льготных программах и формирует стандарт поддержки МСП.

Объем финансирования под такие поручительства увеличился за год на 28%, гарантийная поддержка — на 35%, до 30 млрд руб. Число предпринимателей, получивших поддержку, выросло на 75%, до 1215. Механизм позволяет привлекать заемные средства при недостатке залога и ускоряет принятие решений.

Крупнейший объем финансирования пришелся на Центральный федеральный округ — 26,2 млрд руб., из них Москва — 16,1 млрд руб., Московская область — 3,42 млрд руб. Приволжский федеральный округ занял второе место с 13,2 млрд руб., Сибирский показал прирост 59%, до 7,18 млрд руб. Среди регионов по приросту объема финансирования также выделились Самарская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская и Иркутская области. Наиболее активно механизм использовался в производстве, туризме, инфраструктурных и научно-технических проектах, а также в сфере информации и связи.