Жительница Ульяновска инвестировала в мошенников полмиллиона рублей

Во вторник в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Ульяновска обратилась 45-летняя жительница областного центра, заявившая, что стала жертвой мошенничества, сообщило региональное УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как пояснила заявительница, несколько дней назад неизвестный в одном из мессенджеров добавил ее в группу, а через некоторое время с ней связался якобы представитель инвестиционной биржи и предложил увеличить доходы за счет интернет-инвестирования.

Следуя указаниям «представителя», женщина приобретала виртуальные «акции». Всего она перевела мошенникам свои сбережения в размере более 540 тыс. руб. Не получив никакого дохода и лишившись средств, женщина осознала, что это были мошенники, после чего и обратилась в полицию.

В тот же день в полицию Ленинского района Ульяновска обратилась еще одна женщина, сообщившая, что мошенники похитили у нее 905 тыс. руб. По ее словам, в течение нескольких дней ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками службы безопасности крупного банка и правоохранительных органов. Звонившие мошенники сообщили женщине о якобы подозрительных операциях с ее счетами и убедили, что «с целью предотвращения данных действий необходимо перевести деньги на некий безопасный счет». Перепуганная женщина поверила мошенникам и перевела на указанные счета все свои сбережения, а также деньги, взятые в долг у знакомой. Всего она отдала мошенникам 905 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск