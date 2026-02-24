СВО в юридической плоскости

В заксобрании Нижегородской области обсудили работу по оказанию бесплатной юридической помощи в 2025 году льготным категориям градан. Заметно увеличилось количество обращений за профессиональной юрподдержкой от участников СВО и членов их семей по поводу выплат, различных мер господдержки и другим вопросам. В регионе бесплатную помощь оказывают Госюрбюро по Нижегородской области и адвокатура. Однако, несмотря на рост обращений, адвокатов в этой сфере становится меньше, потому что бюджет не индексирует компенсации для работы квалифицированных юристов.

Бюджетные ставки адвокатам не индексировали с 2020 года

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по вопросам госвласти и МСУ заслушал информацию об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям нижегородцев — малоимущим, ветеранам, инвалидам, сиротам и другим. В конце 2020 года для защиты их прав было создано Госюрбюро в Нижегородской области, в прошлом году оно обработало свыше 7,5 тыс. обращений от граждан, имеющих право на бесплатную юридическую консультацию или поддержку в судах.

Судя по статистике учреждения, количество обратившихся к ним людей с каждым годом растет, за год оно выросло наполовину.

При этом в 2025 году более всего обращений (почти 4 тыс.) пришлось на участников СВО и их родственников. Как рассказал директор Госюрбюро Максим Фомичев, они обращаются с вопросами о предоставлении мер господдержки и выплатах денежного довольствия, об объявлении погибших в ходе СВО и признании безвестно отсутствующих, выплатах страховки, прекращении или заморозке кредитных обязательств. У Госюрбюро сейчас 16 филиалов, а к нуждающимся в отдаленные уголки Нижегородской области они отправляют юрмобиль — выездную консультацию.

Также военнослужащих интересуют нормы увольнения со службы. Как рассказал в своем докладе директор ГБУ «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков, у участников СВО есть запрос на разъяснение порядка заключения и расторжения военных контрактов. «Особенно больной вопрос связан с частичной мобилизацией, которая на сегодняшний день у нас объявлена. Есть условия расторжения военного контракта, но они очень редки. А у воинов, которые не погружались в это дело, очень простое рассуждение: "Прошло два года — можно расторгнуть..."», — отметил он.

Бесплатную юридическую помощь, в том числе и prо bono (ради общественного блага), оказывают и адвокаты. В прошлом году к ним обратились 2,8 тыс. человек по различным вопросам: от сделок с недвижимостью, коммунальных платежей, назначения пенсий до защиты прав инвалидов, сирот и тех же участников СВО.

Вице-президент палаты адвокатов Нижегородской области Татьяна Рябкова отметила, что в Нижегородской области профессиональные юристы оказали в прошлом году более 9 тыс. консультаций, в том числе представляли интересы граждан в судах. «Если сотрудники Госюрбюро приняли участие в 247 судебных процессах, то у нас было более 600 дел — это очень большой объем. С самого начала СВО адвокаты активно включились в работу с военнослужащими. Но есть назревшая проблема: с 2023 года снижается количество адвокатов, участвующих в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи. Было 208 адвокатов, в этом году их стало 134»,— рассказала она.

По словам представителя палаты, это связно с тем, что с 2020 года в Нижегородской области не индексировали бюджетные ставки, за счет которых государство компенсирует адвокатам различные юридические действия в рамках их бесплатной помощи:

«В этом году планировалось увеличить оплату труда адвокатов, но минфин это не поддержал».

«Мы стараемся мотивировать коллег, что ситуация изменится в лучшую сторону, но адвокаты, к сожалению, теряют интерес. Это основная проблема, которая может отразиться и на нас, и на жителях. Адвокаты все-таки должны получать достойную заработную плату, чтобы платить за аренду помещений, коммунальные услуги, связь. Если на Госюрбюро было потрачено 30 млн руб. в год, то на адвокатов только 11,3 млн — хотя мы провели гораздо больше работы»,— посетовала Татьяна Рябкова.

Представители нижегородского правительства подтвердили, что из-за дефицита областного бюджета повышать компенсации адвокатам не будут. А руководитель Госюрбюро в общении с журналистами отметил, что нижегородская адвокатура не выбрала всех запланированных в бюджете расходов на оказание бесплатной юридической помощи. Впрочем, как заметил председатель комитета Владимир Паков, смешанная система с участием как адвокатов, так и Госюрбюро показала свою эффективность.

«Возложив работу только на одну организацию, мы не получим такого большого охвата и положительного решения тех вопросов, которые интересуют жителей Нижегородской области.

Что касается финансовой стороны. бюджет напряженный, но будем смотреть и изыскивать возможности для увеличения оплаты работы адвокатов», — заключил депутат.

Отчеты госучреждения и адвокатской палаты были приняты к сведению.

Роман Кряжев