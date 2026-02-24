СКА переиграл «Адмирал» в первом матче Тамбиева против бывшей команды

В Ледовом дворце завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА принимал владивостокский «Адмирал». Хозяева льда одержали победу со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский СКА в игре против «Адмирала».

Фото: Пресс-служба ХК СКА Петербургский СКА в игре против «Адмирала».

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Встреча примечательна тем, что тренер армейцев Леонид Тамбиев впервые противостоял команде, которую возглавлял на протяжении нескольких сезонов. Игра началась с молниеносной атаки петербуржцев: уже на 56-й секунде Бреннан Менелл открыл счет. «Адмирал» сумел восстановить равновесие в середине первого периода усилиями Кайла Олсона.

Однако на старте второй двадцатиминутки форвард хозяев Сергей Плотников вновь вывел СКА вперед, забросив свою 250-ю шайбу в лиге. В третьем отрезке игры Скотт Уилсон упрочил преимущество хозяев, а Матвей Короткий реализовал большинство, сделав счет 4:1. Гостям удалось лишь подсластить пилюлю: за полторы минуты до финальной сирены Никита Тертышный установил окончательный результат — 4:2.

Андрей Маркелов