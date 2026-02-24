В Ульяновской области в праздничную неделю зафиксировано меньше нарушений ПДД

За неделю с 16 по 22 февраля в Ульяновской области сотрудниками ГАИ задержано 27 нетрезвых водителей, сообщила во вторник Госавтоинспекция региона.

Всего, по данным ГАИ, за неделю выявлено 12490 нарушений ПДД (в том числе системами фотовидеофиксации), из которых 8031 — нарушения скоростного режима. При этом на 66 автовладельцев составлены протоколы за непредоставление преимущества пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ, штраф до 2,5 тыс. руб.). К слову, пешеходы, видимо, нарушают меньше: за неделю на них составлено только 18 протоколов.

Характерно, что неделей ранее, с 9 по 15 февраля, было выявлено значительно больше нарушений ПДД: задержано 32 нетрезвых водителя, на 118 автовладельцев составлены административные протоколы за непредоставление преимущества пешеходам. Всего за неделю было выявлено 15522 нарушения, из которых 10570 — нарушения скоростного режима.

Андрей Васильев, Ульяновск