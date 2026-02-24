В Смоленске ищут девятилетнюю девочку

В Смоленске пропала девятилетняя девочка. Около восьми утра она вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Сейчас ребенка ищут в городе и соседних муниципальных округах Смоленской области полиция, МЧС и добровольцы отряда «Сальвар».

По предварительной информации, ребенка могли увезти незнакомые люди на автомобиле. Собака, с которой гуляла исчезнувшая девочка, вернулась домой без хозяйки. Следственное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело, которое находится на личном контроле главы управления Анатолия Уханова.

Приметы исчезнувшего ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Девочка была одета в темную куртку с цветными пятнами и лыжные ярко-голубые штаны.

Александр Асадчий, Смоленск