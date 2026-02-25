Лондон смотрит в трубу

Великобритания 24 февраля ввела санкции против ряда компаний, связанных с торговлей российской нефтью и ее транспортировкой, сообщило правительство страны. Под ограничения подпали «Транснефть», 175 структур, которые Великобритания считает связанными с трейдером 2Rivers, а также 48 нефтяных танкеров. Кроме того, санкции введены против находящейся в Новой Зеландии компании Maritime Mutual, которая, по данным Reuters, страховала суда «теневого флота», которые в том числе перевозили российскую нефть.

При этом Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) исключило нефтепровод «Дружба» из-под действия санкций до октября 2027 года. Российскую нефть по «Дружбе» могут получать Венгрия и Словакия, но сейчас поставки приостановлены.

Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, магистральные трубопроводы остаются одним из ключевых элементов российского нефтяного экспорта, особенно в направлении дружественных рынков, поэтому «Транснефть» стала очевидной целью для символического и политического давления. По его словам, британское законодательство предполагает блокировку денежных средств, долей в компаниях, ценных бумаг и иных экономических ресурсов, находящихся под юрисдикцией Великобритании.

Но производственные активы, трубопроводы и операционная деятельность внутри России под действие этих санкций не подпадают, поэтому прямое влияние на финансовые показатели «Транснефти» будет ограниченным. Основная выручка компании формируется за счет регулируемых тарифов внутри страны, долговая нагрузка низкая, валютные потоки минимальны, поясняет аналитик. По его словам, в краткосрочной перспективе рынок может отреагировать на новость повышенной волатильностью акций компании.

Анатолий Костырев