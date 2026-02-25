В России стали в среднем меньше пить

Потребление традиционного пива в России в 2025 году снизилось на 16,9%, до 52,2 литра на душу населения, подсчитали аналитики FinExpertiza на базе данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК) о розничных продажах. Эта категория показала наиболее выраженное снижение интереса. Для сравнения: спрос на винодельческую продукцию за 2025 год снизился на 4,6%, до 7,1 литра на человека, на крепкий алкоголь — на 2,1%, до 10,4 литра на человека.

Регионами—лидерами по потреблению пива и сопутствующей продукции в 2025 году стали Мурманская, Свердловская и Кировская области, по данным FinExpertiza. Меньше всего пьют пиво в регионах Кавказа: Чечне, Ингушетии и Дагестане. Ключевыми регионами—потребителями крепкого спиртного в 2025 году стали Карелия, Сахалинская область и Коми. Наиболее активные потребители винодельческой продукции в Московской области, Карелии и Санкт-Петербурге.

Розничные продажи пива в России сокращались на протяжении всего 2025 года.

Согласно РАТК, совокупно они составили 607,06 млн дал, потеряв 16,7%. Интерес к пивным напиткам снизился на 8,3%, до 95,5 млн дал. На рынке тенденцию традиционно объясняли холодным летом и повышением цен, которое стало следствием пересмотра акцизов. Согласно Росстату, средняя стоимость пива в России в январе 2026 года составила 175,7 руб. за литр, увеличившись год к году на 16,9%.

Рост цен прослеживался и в других алкогольных категориях. Например, водка за год подорожала в среднем на 16,7% и в январе 2026 года стоила 793,6 руб. за литр, по данным Росстата. На это, помимо корректировки акцизов, повлияло повышение минимальных розничных цен. С 1 января 2026 года пол-литровая бутылка водки на полке не может стоить дешевле 409 руб. Год к году значение выросло на 17,1%. Повышение цен на алкоголь продолжается в контексте общего перехода населения к сберегательной модели потребления.

Для винодельческой продукции дополнительным сдерживающим продажи фактором выступают высокие пошлины на продукцию из недружественных стран, которые также выступают ключевыми экспортерами. С августа 2025 года вино из Франции, Италии, Испании и т. д. облагается сбором 25%, который должен составлять не менее $2 за литр продукции. С этого момента продажи их продукции постепенно сокращаются.

Сдерживать спрос на все категории алкоголя могут усилия региональных властей, направленные на ограничения на его розничную продажу.

Пионером этой политики на рынке считается Вологодская область, резко сократившая разрешенное время для реализации алкоголя в марте 2025 года. Но сдерживающие меры усиливают и другие субъекты. Например, Смоленская область с 1 марта сокращает период продажи алкоголя на три часа в сутки. Его реализация будет разрешена только в период с 10:00 до 22:00.

Общий тренд на снижение продаж алкоголя в 2026 году, впрочем, может начать меняться. В январе РАТК зафиксировал увеличение объема реализации спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи на 0,5% год к году, до 16,8 млн декалитров. Дополнительным стимулом для отрасли может стать начало эксперимента по онлайн-продажам алкоголя во второй половине года.

Владимир Комаров