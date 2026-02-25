Проблема раменного масштаба

Продажи продуктов быстрого приготовления в России в 2025 году сократились на 4%. Спад обеспечил ключевой сегмент категории — быстрорастворимая лапша, спрос на которую за год снизился на 15,9%. Интерес к продукту снижается, несмотря на увеличение на 26% его ассортимента в рознице.

Натуральные продажи блюд быстрого приготовления в рознице в 2025 году сократились на 4% год к году, подсчитали в «Нильсен». В 2024 году категория показала рост. Сейчас снижение обеспечил сегмент лапши, формирующий 88,6% спроса в категории. Интерес к продукции в брикетах сократился за год на 5,7%, в стаканчиках или лотках — на 1%. Лапша в коробочке и другой упаковке потеряла 15,9% продаж. Аналитики сервиса «Эвотор» по итогам января 2026 года зафиксировали сокращение натуральных продаж лапши быстрого приготовления на 4% год к году.

Потребительский интерес к лапше быстрого приготовления сократился вопреки росту предложения.

Согласно оценке NTech, количество представленных в рознице брендов в категории за год выросло на 26%, до 144.

В «Пятерочке» рассказали “Ъ”, что сеть развивает ассортимент лапши из-за роста интереса к азиатским блюдам. Сейчас на полках сети 25 позиций, в 10 тыс. магазинах «Пятерочка» есть возможность заварить ее с помощью кипятка из кофемашины.

В «Магните» натуральные продажи лапши быстрого приготовления за год увеличились на 3%. Сеть летом запустила раменные самообслуживания в магазинах формата «у дома», сейчас их более 30. В Metro ассортимент лапши расширили на 20 позиций, включая бренды из Кореи, Таиланда, Китая и Вьетнама. Ритейлер фиксирует увеличение продаж продуктов из Азии, рассчитывая на развитие этого тренда. В «Ленте» в 2026 году рассчитывают расширять ассортимент не только за счет лапши, но и с помощью альтернативных позиций в сегменте.

Директор по маркетингу и бизнес-эффективности Mareven Food Central (бренды «Роллтон» и «Биг Бон») Нгуен Хай Иен отмечает общий рост интереса к лапше быстрого приготовления, но говорит, что показатели могут разниться в зависимости от бренда. Из данных «Нильсен» видно, что интерес к специфическим азиатским вкусам растет. Продажи лапши том ям за прошлый год увеличились на 55,1% год к году, кимчи — на 74,9%. Но их доля в категории остается небольшой — 1% и 1,3% соответственно. 48,7% спроса в категории сформировала лапша со вкусом курицы и говядины.

Средняя стоимость упаковки быстрорастворимой лапши за 2025 год выросла на 16%, до 62 руб., отмечают в «Эвотор».

В январе этого года значение достигло 66 руб., увеличившись на 8% год к году. Аналитики связывают это не только с инфляцией, но и с переходом потребителей на более дорогие бренды. Новая азиатская лапша представлена в более высоком ценовом сегменте и стоит в среднем 100–250 руб. за упаковку, в то время как более привычные бренды — 20–80 руб., поясняют в «Магните».

На третье место по обороту в 2025 году, согласно «Эвотор», вышел бренд Buldak южнокорейской компании Samyang Foods. Его доля в структуре денежных продаж выросла с 6% до 9%, а объем — на 84%. Доля лидера рынка, бренда «Доширак» компании Korea Yakult, при этом сократилась с 53% до 51%, «Роллтона» — осталась на уровне 17%, следует из данных «Эвотор».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что зоны кафе с лапшой ритейлеры развивают, рассчитывая в том числе на увеличение трафика: они могут удовлетворить запрос покупателей на быстрый перекус. Потенциальную аудиторию таких зон эксперт называет широкой, от школьников до офисных работников. Эксперт не исключает, что объекты могут развиваться и в контексте роста интереса к готовой еде, спрос на которую в 2025 году увеличился более чем на 30%.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что быстрорастворимую лапшу ритейлеры рассматривают как высокомаржинальную категорию. Доходность здесь может достигать 300–400%. Он напоминает, что сети исторически отличаются высокими оборотами при небольшой марже. Согласно оценке Infoline, рентабельность по чистой прибыли у крупнейших FMCG-сетей в 2025 году могла сократиться с прошлогодних 2,3% до 1,7–1,9%.

Александра Мерцалова