Уфимский «Салават Юлаев» в третий раз в сезоне обыграл новосибирскую «Сибирь»

В Уфе прошел четвертый в сезоне матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью» из Новосибирска. Игра завершилась в овертайме победой хозяев, 3:2.

В первом периоде голов не было. Во втором периоде «Салават Юлаев» вел 2:0, но новосибирцы сумели отыграть одну шайбу. В составе «юлаевцев» отличились нападающие Денис Ян (с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского) и Девин Броссо (с передач Дина Стюарта и Григория Панина). У гостей забил форвард Тэйлор Бек.

«Сибирь» смогла сравнять счет в середине третьего периода — отличился Семен Кошелев.

Таким образом, основное время матч закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время решающий гол забил уфимский нападающий Евгений Кузнецов, ему ассистировали Дин Стюарт и Джек Родуолд. Кузнецов забивает третий матч подряд.

У клуба из Башкирии теперь 64 очка за 58 игр, команда занимает пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. Следующий соперник уфимцев — челябинский «Трактор», матч состоится 26 февраля на «Уфа-Арене».

«Сибирь» с 58 очками в 61 матче замыкает восьмерку команд Востока, на сегодня находящихся в зоне плей-офф. «Сибиряки» в следующий раз сыграют лишь 5 марта, когда в Санкт-Петербурге встретятся с «Драконами».

Идэль Гумеров