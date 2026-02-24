Живопись Айвазовского, Левитана и Репина выставят на торги за 1 млрд рублей

Московский аукционный дом проведет весенние торги, в ходе которых будут представлены произведения Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ильи Репина, Валентина Серова и других художников. Общая стоимость коллекции оценивается в 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе площадки.

Предаукционная выставка MacDougall's. Иван Айвазовский, «Лунная ночь в Крыму», 1859 г.

Фото: MacDougall's Предаукционная выставка MacDougall's. Иван Айвазовский, «Лунная ночь в Крыму», 1859 г.

Фото: MacDougall’s

Главным лотом торгов выбрали пейзаж Айвазовского «Лунная ночь в Крыму», эстимейт полотна составляет 60 млн рублей. Работу отличает крупный формат и наличие авторской подписи. На продажу выставят работу Исаака Левитана «Восход луны. Деревня». Она арт-критиками оценена в 50 млн рублей. Полотно принадлежало изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу. Работа экспонировалась в Третьяковской галерее в 1938 и 1960 годах, а также в Русском музее в 1960–1961 годах.

Картина Валентина Серова «За шитьем» также оценена в 50 млн рублей. Работа относится к периоду, когда художник получил международное признание после выставки в Мюнхене. Портрет Ильи Репина «Нарцисс» выставлен с резервной ценой 45 млн рублей. В 1920 году работа была приобретена у художника юристом и меценатом Василием Леви, а затем передана в дар швейцарской галерее Stiftelsen Jmtlands lns Konstfrening.

Портретный раздел торгов включает 25 произведений. Помимо указанных работ, в каталог вошли «Женский портрет» Кузьмы Петрова-Водкина, «Курочки» Виктора Васнецова, «Осень на Оке» Василия Поленова. Отдельно представлен рисунок Ивана Айвазовского «Пароходофрегат Владимир», на котором художник путешествовал с императором Николаем I. Подлинность подтверждена автографом на обороте.

Помимо классической живописи, на торги выставлены произведения современного искусства, иконы и предметы декоративно-прикладного искусства. Для начинающих коллекционеров сформирована подборка бюджетных лотов, включая работу Юрия Норштейна «Ежик в тумане» (эстимейт 100 тыс. рублей. — «Коммерсантъ Северо-Запад»), а также произведения Эрнста Неизвестного и Оскара Рабина. Торги пройдут 1 марта в 17:00 в очном и онлайн-форматах. Предварительный просмотр лотов открыт до 28 февраля.

Стефания Барченкова