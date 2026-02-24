«Газпром» нарастил запасы газа выше уровня добычи в 21-й раз подряд

«Газпром» вновь обеспечил восполнение запасов газа выше объема его добычи за 2025 год, сообщили в пресс-службе компании. Холдинг выполняет эту задачу 21-й год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Впервые о рекордах прошлого года стало известно осенью, когда «Газпром» объявил о полном завершении закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Теперь холдинг подвел общие итоги 2025 года. За это время компания открыла новые залежи углеводородов на Ямале, в Якутии и Надым-Пур-Тазовском регионе. Кроме того, ей были увеличены запасы на шельфе Арктики и на Ледовом, а также Ленинградском месторождениях.

Объем оперативного резерва в российских ПХГ достиг рекордных 73,17 млрд кубометров. По итогам 2024 года разведанные запасы газа «Газпрома» выросли на 64,4 млрд куб. м, до 27,8 трлн куб. м. Почти половина (45%) из них сосредоточена в активно развивающихся новых регионах газодобычи, а также на месторождениях, обеспечивающих стабильную добычу в Надым-Пур-Тазовском регионе и европейской части России.

Стефания Барченкова