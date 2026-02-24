«Молот» завершил выездное турне победой в Саратове

Хоккеисты «Молота» в гостевом матче чемпионата ВХЛ в Саратове обыграли местный ХК «Кристалл». Итог поединка 3:0. Дважды отличился Даниил Тесанов и еще одна шайба на счету Даниила Лапина.

Таким образом из четырех игр на выезде в этой поездке подопечные Льва Бердичевского одержали три победы. Были повержены АКМ, «Дизель» и «Кристалл». Единственное поражение пермская команда потерпела в Рязани.

Следующий поединок «Молот» проведет на домашней арене против ХК «Ижсталь» 1 марта.