Яблонный сад на снегу

В центре Санкт-Петербурга прошла церемония прощания с основателем группы Shortparis Николаем Комягиным. Чтобы проститься с музыкантом, скоропостижно ушедшим из жизни в 39 лет, фанаты выстроились в огромную очередь у Феодоровского собора, где прошло отпевание. Затем гроб артиста перевезли на Смоленское кладбище и опустили в землю под аплодисменты и слова благодарности за творчество, а могилу обложили яблоками — как отсылку на трек «Яблонный сад».

Поклонники Николая Комягина возле могилы на Смоленском кладбище

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Поклонники Николая Комягина возле могилы на Смоленском кладбище

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Николай Комягин скоропостижно скончался 20 февраля. В тот день он пошел на тренировку по боксу, после ему стало плохо, не выдержало сердце, сообщала Ксения Собчак. Искусствовед по образованию, музыкальную карьеру Комягин начал в 2000-х в родном Новокузнецке. Shortparis он основал в Петербурге. Группа получила широкую известность к 2020-м. Коллектив неоднократно выступал на одной сцене с зарубежными звездами, открывая концерты британцев The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies, alt-J, а также берлинской группы Easter. Творчество группы отмечено престижными наградами: премия «Золотая Горгулья» в номинации «Экспериментальный проект» (2016), премия Сергея Курехина в категории «Электро-Механика» (2018). Кроме того, их клип «Страшно» вошёл в тройку лучших в номинации Best Director на Berlin Music Video Awards (2019). После 2022 года из-за сообщений об участии музыкантов группы в протестных акциях их концерты в России прекратились. При этом частью оппозиции они себя не считали.

Прощание началось в 11:00 на первом этаже Феодоровского собора в центре Петербурга, неподалеку от Московского вокзала. Об этой возможности заранее объявила менеджер группы Марина Косухина. Отпевание, впрочем, прошло без лишних глаз на втором этаже церкви. Ближе к одиннадцати часам фанаты Shortparis заполнили близкую к собору Гончарную и Полтавскую улицы. Большинство из них шло с цветами, обсуждая в основном творчество Николая Комягина и сегодняшнюю четвертую годовщину начала военных действий. Кто обзавестись цветами не успел, заходили в цветочные по дороге — в них уже заканчивались гвоздики и розы. К началу прощания публика выстроилась в 300-метровую очередь, позже количество людей увеличивалось, удлиняя хвост этой вереницы. Очередь преимущественно была молчаливой, иногда были слышны разговоры о раннем уходе артиста.

Аудитория фанатов, пришедших проститься, в основном была молодая, хотя на панихиду пришло и заметное количество взрослых слушателей и даже людей пожилого возраста. В очереди были и те, кто повторял стильный классический вид музыкантов группы, и выделяющиеся на фоне «нефоры», для которых Shortparis — это про панк-перформансы. В массе собравшихся корреспондент «Ъ Северо-Запад» увидел группу мужчин в слезах, ровесников лидера Shortparis, обсуждающих, что не знают, как застраховаться от смерти в таком молодом возрасте: «Ведь Коля и спортом занимался, и активным был, ничего такого за ним не наблюдалось, чтоб он употреблял что-то».

Среди пришедших были родственники Николая Комягина, участники группы — Данила Холодков и Александр Ионин, друзья, менеджер Shortparis Марина Косухина.

Траурных речей в храме не было. Гроб с телом Николая Комягина во время прощания был закрыт. Вероятно, из-за желания родственников. Его близкие, сотрудники церкви и ритуального бюро просили пришедших обойтись без фото- и видеосъемки. «Коля не любил фотографироваться»,— то и дело поясняли они всем, кто пытался все-таки запечатлеть момент прощания с музыкантом. Те же люди почти без конца напоминали собравшимся не задерживаться в соборе, чтобы все успели на прощание. В то же время близкие артиста вместе с замечаниями одновременно благодарили всех за то, что они пришли попрощаться.

Некоторые, впрочем, не ушли сразу после этой просьбы, а поднялись на второй этаж, в верхний храм, и пошли молиться у распятия. Группа молодых людей, с немного неформальным стилем в одежде, простояла еще с полчаса в чтении молитв. Обращаясь к богу в вольной форме, они рассуждали: «Может, творчество Николая сделает кого-то ближе к тебе. Он был смелым и честным, помоги и нам быть такими же, когда нам это потребуется. Спасибо, что ответил на мои молитвы и подарил мне творчество Николая. Господи, в непростые февральские дни дай нам утешения». Молодежь стояла молча, и, когда очередная мысль к ним приходила, они продолжали вслух это озвучивать и креститься.

На улице тем временем очередь подходила к концу. Вдова Николая Комягина Екатерина отличалась на фоне собравшихся крайне потерянным видом. Она сидела на скамейке рядом с гробом, и к ней иногда обращались близкие, желая поддержать. Только как можно сделать хоть чуть-чуть лучше человеку при такой утрате, риторически под нос пробормотал пришедший на прощание пожилой мужчина. Когда последний человек все-таки простился с артистом, жена ушедшего фронтмена Shortparis подключилась к сотрудникам ритуального бюро, придерживая гроб. Его из церкви вынесли под аплодисменты и плач фанатов. Часть пришедших попыталась скандировать «Спасибо», но, видимо, другая часть посчитала это неуместным у церкви. При этом рядом с собором многие смолили сигареты и тихо плакали.

Хотя прощание и шло два часа, ощутимая часть людей осталась до конца панихиды. Всего за это время Феодоровский собор принял, по оценке корреспондента «Ъ Северо-Запад», более полутора тысяч человек. Из них около пятисот добрались до Смоленского кладбища. Туда приехал и журналист Николай Солодников, который взял одно из самых известных интервью у Николая Комягина. Во время спускания гроба собравшиеся аплодировали и кричали: «Коля, спасибо!» Могилу обложили цветами, текстами песен Shortparis, рисунками и фотографиями. Родственники и близкие раздали фанатам мешочки с яблоками, чтобы каждый желающий смог взять по одному — как отсылка к треку группы «Яблонный сад». Символично, что Николай Комягин умер именно зимой и именно снежной: так прощание с ним визуально очень походило на клип на эту песню. Яблоки же в какой-то момент полетели на могилу — бросить их в знак прощания с лидером группы предложил коллега ушедшего.

Там же разместился большой венок, вероятно, от слушателей Николая со всего мира. На цветах реяли ленты с упоминанием разных стран: Германия, Китай, Португалия, Азербайджан, Черногория, Индонезия и другие. На могиле выделялась табличка с цитатой из романа «Что делать?» Николая Чернышевского, которого любил и зачитывал вслух на концертах Николай Комягин: «Поживем. Доживем». Так классик выразил надежду на то, что активные действия, просвещения и переустройство общества приведут к счастью и справедливости. А это, отметили слушатели Shortparis, и есть то, чего Николай Комягин добивался своими песнями и перформансами.

Полина Пучкова