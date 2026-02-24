Мэр Саратова уходит в отставку во второй раз

Мэр Саратова Михаил Исаев («Единая Россия») покидает пост, сообщил 24 февраля губернатор Роман Бусаргин. По словам главы региона, он предложил градоначальнику перейти на позицию вице-губернатора. Для господина Исаева это уже вторая отставка с одной и той же должности: в 2022 году он уже покидал мэрию, чтобы перейти в облдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев

Фото: Саратовская областная Дума Михаил Исаев

Фото: Саратовская областная Дума

«Для меня работа руководителем любимого и родного города была большой честью и ответственностью»,— прокомментировал очередной карьерный поворот сам Михаил Исаев. Исполнять обязанности мэра Саратова вместо него теперь будет глава Ленинского района областного центра Игорь Молчанов.

Напомним, что господин Исаев является одним из самых «многозадачных» чиновников не только Саратовской области, но и всей страны. За последние 20 лет он успел поработать депутатом гордумы (2006–2007), депутатом облдумы (2007–2011) и ее председателем (2022–2024), депутатом Госдумы (2011–2012 и 2016–2017), сенатором (2012–2016), мэром Саратова (2017–2022 и 2025–2026), а также главой Энгельсского района Саратовской области (2025–2026).

Никита Маркелов, Саратов