Почти четверть россиян думают об усыновлении

Пятая часть россиян (20%) не исключают возможности усыновить ребенка в свою семью, еще 4% с уверенностью заявляют, что хотели бы это сделать. К таким выводам пришли исследователи аналитического центра ВЦИОМа, опросив в декабре 2025 года 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны. При этом 60% респондентов уверенно заявляют о своем нежелании брать в семью приемного ребенка, а у 6% опрошенных в семьях нет согласия по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Основной причиной, по которой россияне отказываются от усыновления, являются возраст и состояние здоровья (так ответили 43% опрошенных). Материальные и жилищные проблемы являются препятствием для 26% респондентов, для 24% это семейные и жизненные обстоятельства. Еще 19% респондентов отмечают, что психологически не готовы к такому шагу. У большинства россиян (70%) приемные семьи вызывают уважение и одобрение, критиковать их готовы только 6% опрошенных.

В последние годы в России число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устойчиво сокращается, отмечают исследователи ВЦИОМа. «На январь 2026 года в федеральном банке данных о детях-сиротах содержится информация о 29,2 тыс. детей. Это в два раза меньше, чем десять лет назад, в 2016 году (59,1 тыс.)»,— приводят они официальную статистику. Этому, по мнению социологов, способствуют планомерная государственная политика (включающая профилактику социального сиротства, сокращение интернатной системы и развитие замещающего родительства), а также изменения демографической и социальной структуры общества (снижение рождаемости, сокращение подростковых беременностей, тренд на отложенное родительство, снижение алкоголизации населения).

«Говоря о приемном родительстве как о подвиге, мы часто забываем, что к нему нужно быть готовым морально,— уверена эксперт аналитического центра ВЦИОМа Татьяна Смак.— В обществе доминирует установка, что дети должны расти в семье и что чужих детей не бывает. Но это не отменяет того, что быть не готовым взять ребенка в семью — тоже нормальная и ответственная позиция, поскольку это сложный путь».

Полина Ячменникова