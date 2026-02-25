Миллиарды стучат по рельсам

В марте 2026 года в Санкт-Петербурге планируют провести аукцион на закупку 23 трамвайных вагонов, рассказали «Ъ Северо-Запад» в городском комитете по транспорту. Сейчас ведомство корректирует план и не называет итоговую начальную стоимость, однако известно, что на 25 вагонов планировали потратить чуть более 4 млрд рублей. Эксперты полагают, что вопрос закупки новых трамваев не стоит в городе остро, однако общая потребность в несколько раз превышает объемы приобретаемого подвижного состава и на полную замену устаревших моделей потребуется еще несколько лет. Среди главных проблем всей отрасли они выделяют несогласованность в работе ответственных органов и недостатки планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В списке потенциальных участников конкурса такие производители как ООО «ПК Транспортные системы», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и холдинг «Синара» (на фото). «Последние вполне возможно, готовы будут достаточно серьезно демпинговать, чтобы загрузить свои производственные мощности»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В списке потенциальных участников конкурса такие производители как ООО «ПК Транспортные системы», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и холдинг «Синара» (на фото). «Последние вполне возможно, готовы будут достаточно серьезно демпинговать, чтобы загрузить свои производственные мощности»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изначально конкурс на приобретение трехсекционных вагонов одностороннего движения со 100% низким уровнем пола, начальной ценой 4,09 млрд рублей, планировали объявить в начале февраля, однако комтранс решил изменить количество закупаемых вагонов с 25 на 23. Точные причины корректировки в структуре Смольного не называют. В ближайшее время комитет также планирует объявить аукцион на закупку трех вагонов двустороннего движения.

Специалисты транспортной области отмечают, что расчетная стоимость одного вагона вряд ли значительно изменится. Таким образом, по косвенным признакам, на приобретение вагонов одностороннего движения планируют выделить около 3,7 млрд рублей.

В списке потенциальных участников конкурса такие производители, как ООО «ПК Транспортные системы», АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и холдинг «Синара», считает транспортный инженер, автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов.

«Последние сейчас находятся в напряженном положении: у них подвисла концессия в Ростове-на-Дону — и они, вполне возможно, готовы будут достаточно серьезно демпинговать, чтобы загрузить свои производственные мощности»,— отмечает он.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков также полагает, что в ходе аукциона производители могут демпинговать и снижать цену, в связи с чем число вагонов вырастет. Он объясняет это тем, что в последнее время рынок заказчиков трамваев заметно сжался.

Некоторые собеседники в отрасли предполагают, исходя из стоимости, что будут закуплены трамваи «Богатырь» производства «ПК Транспортные системы».

Подвижной состав, заявляют в комитете по транспорту, должен будет заменить выработавшие нормативный срок эксплуатации модели ЛВС-86. Сейчас их число составляет около 15% — примерно 114 штук. Таким образом, закупка закроет около 20% от их общего числа. При этом, как указывают эксперты, нехватку новых трамваев нельзя назвать критической, постепенно происходит обновление парка.

Господин Булгаков отметил, что еще три года назад необходимо было заменить 300 вагонов. Из них остались чуть более сотни упомянутых ЛВС-86 и ряд моделей, срок эксплуатации которых подойдет к концу в ближайшее время — в сумме 140–150 штук. Полную замену, по его оценке, удастся осуществить ориентировочно к 2028 году. С учетом нынешней закупки на это потребуется 12–13 млрд рублей. После приведения всего подвижного состава к нормативу «Горэлектротранс» должен будет приобретать вагоны самостоятельно.

Новые вагоны планируют задействовать на маршрутах № 36 и № 100. По мнению господина Вергазова, наиболее значимым является маршрут № 100, надобность в № 36 снижается из-за низкой скорости вкупе с наличием дублирующих автобусов. Вячеслав Булгаков замечает, что маршрут № 36, несмотря на меньшую загруженность, также обеспечивает значимую часть пассажиропотока. При этом для указанных маршрутов важна не столько замена ЛВС-86, коих там почти не осталось, сколько в целом увеличение числа трехсекционных вагонов.

Общее состояние сферы наземного транспорта в Петербурге, считает ряд экспертов, оставляет желать лучшего. Одной из наиболее значимых проблем является отсутствие понятной стратегии развития наземного транспорта, отметил Иван Вергазов.

«“Дирекция по организации дорожного движения” решает свои текущие задачи, "Горэлектротранс” — свои, “Пассажиравтотранс” — свои, “Организатор перевозок” — свои. Лебедь, рак и щука в чистом виде. Скоро подходит срок окончания контрактов для автобусов по Новой модели транспортного обслуживания (так называемая Транспортная реформа.— «Ъ Северо-Запад»), и это тоже нужно учитывать»,— подчеркнул он.

Кроме того, специалисты транспортной отрасли говорят о таких проблемах, как недостаточная скорость на большой части сети, где не обеспечен приоритет трамваев, и наличие слишком слабо загруженных маршрутов.

Положительные тенденции выделил Владислав Булгаков. Он привел такие достижения, как проведенный ремонт большого количества трамвайных путей и модернизация парка № 7, состояние которого теперь сопоставимо с новыми парками «Чижика» и «Славянки».

Артемий Чулков