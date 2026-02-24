«Геоскан» займется мониторингом незаконных свалок в Петербурге с помощью дронов

Комитет по природопользованию Петербурга заключил контракт с компанией «Геоскан» на мониторинг несанкционированных свалок и сбросов сточных вод с использованием беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В течение 2026 года по заявкам ведомства специалисты будут обследовать территорию города, чтобы выявлять нарушения природоохранного законодательства. Общий налет беспилотников составит не менее 40 часов.

Для поиска свалок задействуют беспилотники самолетного типа «Геоскан 201» и квадрокоптеры «Геоскан Gemini», которые позволят точно определять границы замусоренных участков и объем отходов.

Тепловизоры на коптерах «Геоскан 801» помогут находить места сжигания мусора и истоки сброса сточных вод. По итогам проверок заказчик получит комплексные отчеты с геопривязанными ортофотопланами, 3D-моделями местности и данными о параметрах нарушений.

Как отметили в компании «Геоскан», аэросъемка с БАС давно стала эффективным инструментом для выявления свалок на труднодоступных территориях. Практика подтверждает, что цифровые материалы служат юридически значимым доказательством в судах.

С 2020 года с помощью беспилотников обследовали более 200 объектов, возбудили 17 уголовных дел, а сумма предъявленного ущерба окружающей среде превысила 2,4 млрд рублей.

Андрей Маркелов