Отрицательная группа

Количество частных медучреждений, предоставляющих услугу прерывания беременности, в Перми может сократиться до четырех. Как рассказал на заседании Пермской гордумы замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин, сейчас в краевой столице в соответствии с новыми федеральными требованиями эту услугу могут предоставлять только семь организаций. Три из них откажутся от проведения абортов добровольно. Ранее Минздрав РФ обязал медклиники получать для этого соответствующую лицензию. Сокращение числа клиник, в которые можно обратиться за искусственным прерыванием беременности, общероссийская тенденция. Эксперты оценивают ее неоднозначно, отмечая необходимость сохранения права женщины на аборт ввиду ряда «острых факторов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О сокращении количества медучреждений, оказывающих услуги по медикаментозному прерыванию беременности, рассказал замминистра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин. Эти данные он привел в рамках обсуждения доклада о реализации в городе Перми стратегии действий по реализации семейной и демографической политики. По его словам, сейчас лицензию на проведение абортов имеют семь частных клиник, три из них планируют отказаться от этой услуги. По словам господина Камкина, в прошлом году из 48 частных медучреждений Прикамья шесть уже добровольно отказались от процедуры. «На федеральном уровне принято решение об усилении требований к медицинским организациям, которые могут производить прерывание беременности. В результате проверки на соответствие этим требованиям данную функцию могут выполнять только семь частных клиник. С ними сейчас мы провели работу, по итогам которой три организации собираются отказаться от проведения дальнейшей деятельности»,— пояснил замминистра.

Господин Камкин добавил, что сегодня в Пермском крае заключено соглашение со всеми медучреждениями о проведении предабортных консультаций. В прошлом году благодаря этой мере 32,4% женщин отказались от прерывания беременности. В этом году деятельность продолжат: с каждой пациенткой, решившей сделать аборт, будет проводиться «индивидуальная работа». Евгений Камкин выразил надежду, что таким образом все больше женщин будут принимать решение о сохранении беременности.

В начале текущего года Министерство здравоохранения РФ ужесточило требования к медицинским учреждениям, которые проводят искусственное прерывание беременности. Согласно приказу ведомства, делать аборты разрешается только тем организациям, в которых есть операционная и круглосуточно дежурит анестезиолог-реаниматолог. Кроме того, клиникам необходимо предусмотреть возможность транспортировки пациентки на скорой помощи в течение не более 20 минут, если в этом есть необходимость. При сроке беременности до 12 недель аборт также осуществляется в условиях дневного или круглосуточного стационара медучреждений, имеющих соответствующую лицензию на проведение такого вмешательства.

Всего за прошлый год в России от лицензий на проведение абортов отказались 329 частных клиник. В 15 регионах РФ это решение приняли все коммерческие медучреждения. В государственных медучреждениях проводят искусственное прерывание беременности по желанию женщины — на сроке до 12 недель, при наличии медицинских показаний — до 22-й недели.

Отметим, что в Перми работа по снижению числа абортов ведется не первый год. В 2024 году член общественной палаты и бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев выступил с инициативой о разработке и принятии регионального закона о запрете склонения к аборту. С таким предложением обратились к нему союз православных женщин и работники здравоохранения. Аналогичный закон уже действует в 30 субъектах РФ, при этом штрафы за его нарушения введены в 24 регионах. Весной того же года разработка регионального закона была приостановлена якобы из-за выявленных в других регионах проблем с его правоприменением. Тогда власти Прикамья сообщили, что планируют вернуться к разработке соответствующих требований позже. Пермская епархия предлагала также включить в законопроект инициативу о доплате для врачей-гинекологов за отказ женщины прерывать беременность.

Эксперты неоднозначно оценивают снижение количества частных клиник, предоставляющих услугу по искусственному прерыванию беременности. Основательница АНО «Территория семьи» Анна Зуева говорит, что, с одной стороны, государство испытывает серьезные трудности с текущими демографическими показателями, что сказывается на сокращении числа клиник, в которых можно сделать аборт. С другой стороны, по словам эксперта, есть ряд «острых факторов», ввиду которых женщина должна сохранять за собой право на прерывание беременности, в том числе в частных медицинских учреждениях и анонимно. «Есть женщины, которые страдают серьезными социальными заболеваниями, например алкоголизмом, ВИЧ или туберкулезом. Проходя медикаментозное лечение, пациентка принимает такие препараты, которые могут негативно сказаться на благоприятном развитии ребенка. Также бывают ситуации, когда женщина становится жертвой насилия. В таких случаях необходимо давать право выбора на сохранение или прерывание беременности»,— пояснила госпожа Зуева.

Руководитель ООО «Три педиатра» Наталья Ханова тоже обратила внимание на «серьезные угрозы» текущих показателей демографии в стране. Вместе с тем она отметила, что снижение количества клиник, предоставляющих услугу аборта, не повлечет за собой тотального ограничения доступности процедуры. Госпожа Ханова добавила, что в данном вопросе предельно важна «заблаговременная профилактическая работа с женщинами, чтобы не доводить их до мыслей об аборте или нежелательной беременности как таковой».

Анастасия Леонтьева