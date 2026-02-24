Пароли не поддаются МВД

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция «засилила» решение Хорошевского райсуда Москвы о возвращении в прокуратуру уголовного дела о хищении почти 26 млн руб. при поставках в МВД аппаратно-программных комплексов (АПК) для снятия информации с запароленных мобильных устройств. Из двух подсудимых в этом деле остался один. Основной фигурант руководитель и основатель ООО «Лан-Проект» Сергей Крохин, страдавший онкологическим заболеванием, скончался уже в ходе судебного процесса.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются гендиректор ООО «Лан-Проект» Сергей Крохин и начальник отдела криминалистической техники и специальных программных комплексов этой компании Антон Евгращенков, Хорошевский суд Москвы вернул в прокуратуру в конце ноября прошлого года. А на днях это решение оставил в силе Мосгорсуд, отклонив апелляционное представление надзорного органа.

Невозможность вынести приговор или иное решение на основе имеющегося обвинительного заключения была констатирована в суде первой инстанции по прошествии 40 заседаний. К тому времени уголовное дело уже фактически дошло до стадии прений сторон. В частности, судья Дмитрий Зиняков, с чьим мнением впоследствии согласился и Мосгорсуд, установил, что из 104 АПК, поставленных в 17 подразделений экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД в рамках восьми госконтрактов, следствие изъяло и отправило на экспертизу только 13.

Доводы представителя Мещанской межрайонной прокуратуры о том, что «необходимость в производстве длительных компьютерно-технических экспертиз по каждому из 104 АПК отсутствует», поскольку «все экземпляры... являются идентичными», суды обеих инстанций признали неубедительными и влекущими нарушение прав подсудимых на защиту.

Как уже рассказывал “Ъ”, под уголовное преследование Сергей Крохин и Антон Евгращенков, чья компания до недавнего времени считалась крупным поставщиком программного обеспечения и IT-оборудования для правоохранительных и силовых ведомств, попали летом 2022 года. Тогда Мещанский отдел Следственного комитета РФ обвинил их в махинациях со средствами, выделенными на поставку АПК Северо-Кавказскому управлению материально-технического обеспечения МВД РФ. Позже фигурантам инкриминировали хищения еще по семи госконтрактам в рамках соглашения, заключенного между ООО «Лан-Проект» и МВД РФ 30 апреля 2021 года, а общая сумма ущерба составила почти 26 млн руб.

По версии следствия, обвиняемые «заведомо знали», что не смогут предоставить полиции оборудование в заявленной конфигурации. Тем не менее руководимые «корыстными интересами» коммерсанты «сформировали преступный умысел на хищение денежных средств МВД» путем обмана министерства и предоставления ему «менее ценного товара».

Как следует из материалов дела, бизнесмены сначала сорвали отведенный им по договору четырехмесячный срок поставки, а затем еще и «обманули» официального представителя заказчика. В сентябре 2021 года они пригласили ответственного сотрудника МВД в свой офис на проспекте Маршала Жукова в Москве и продемонстрировали ему образцы программных комплексов, умело исказив при этом их возможности и технические характеристики. Таким образом, разрешение на поставку было получено, комплексы отправили и установили в различные региональные подразделения ЭКЦ МВД, а министерство полностью рассчиталось с «Лан-Проектом», отправив на его счет 25 млн 896 тыс. руб.

При этом в ходе следствия сторона обвинения признавала работоспособность АПК, отмечая лишь несоответствие характеристик поставленного товара техническим заданиям. Однако, как было установлено уже в суде, она не указала, «в чем заключается и чем конкретно обусловлена меньшая ценность поставленного ООО "Лан-Проект" в рамках исполнения госконтрактов товара». Это обстоятельство, кстати, послужило еще одним основанием для возвращения дела в надзорный орган.

«Я полагаю, что это дело может рассматриваться исключительно в рамках гражданско-правовых отношений, а уголовное должно быть прекращено в связи с отсутствием состава преступления»,— заявил “Ъ”, адвокат Валерий Панасюк, защищающий Сергея Крохина. Отметим, что последний скончался 3 июля 2025 года, в день, когда в Хорошевском суде должно было состояться очередное судебное заседание. Впрочем, его уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям прекращено не было, поскольку против этого выступили родственники. Защита Сергея Крохина, так же как и подсудимого Антона Евгращенкова, намерена добиваться их оправдания.

Олег Рубникович