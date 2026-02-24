Новый дизайн лимитированной серии «Подорожников» посвятили адмиралу Рикорду

К 250-летию со дня рождения мореплавателя, дипломата и одного из отцов-основателей Русского географического общества — адмирала Петра Рикорда — в Санкт-Петербурге выпустили лимитированную серию карт «Подорожник». Тираж составляет 50 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый дизайн карты "Подорожник" в честь 250-летия со дня рождения адмирала Петра Рикорда

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Новый дизайн карты "Подорожник" в честь 250-летия со дня рождения адмирала Петра Рикорда

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Продажи стартуют в кассах станций метрополитена и официальных точках продаж проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок» 26 февраля. «Подорожник» с портретом Петра Рикорда станет напоминанием о великом земляке, который прославил Россию далеко за ее пределами, подчеркнул директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов.

Командуя камчатской флотилией, адмирал освободил из японского плена знаменитого мореплавателя Василия Головина. Этот подвиг стал легендой и открыл путь к установлению мирных отношений между Россией и Японией. Петр Рикорд также внес большой вклад в науку, исследовав берега Камчатки, Русской Америки, Алеутских островов.

Татьяна Титаева