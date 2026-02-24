СК раскрыл подробности уголовного дела экс-главы Борисоглебского района

Начальник производственно-технического подразделения госпредприятия Ярославской области не предпринял необходимых мер, что повлекло за собой остановку котельной в деревне Коленово Ростовского района. Об этом сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Сотруднику предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. «Ъ-Ярославль» сообщал, что мера пресечения избиралась Владимиру Попову, сотруднику «Яроблводоканала» и экс-главе Борисоглебского района.

18 февраля в деревне Коленово произошло аварийное отключение двух водонагревательных котлов котельной. В результате без теплоснабжения на 12 часов остались 560 человек, в том числе 80 детей. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что на начало отопительного сезона начальник подразделения не принял меры к надлежащему контролю за состоянием котельной.

«Располагая информацией о неполной готовности объекта и не устранив в полном объеме ранее зафиксированные нарушения, должностное лицо не предприняло необходимых действий. В результате подача тепла в жилые дома, социальные учреждения и прочим потребителям осуществлялась при фактическом отсутствии надлежащей готовности оборудования»,— сообщили в СК.

Сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела.

Алла Чижова