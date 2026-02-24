Российский парламент «встревожен» возможной отправкой Украине ядерного оружия

Российские парламентарии обратятся к коллегам из Великобритании и Франции в связи с намерением властей этих государств поставить на Украину ядерное оружие. Информацию о соответствующих планах Лондона и Парижа Служба внешней разведки РФ распространила утром 24 февраля.

Официальный сайт Совфеда в тот же день сообщил, что обращение российских сенаторов «по дипломатическим каналам» уже направлено в парламенты упомянутых стран, а также в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в Конференцию по обзору cторон Договора о нераспространении ядерного оружия.

В тексте обращения отмечается, что сенаторы «крайне встревожены намерением Великобритании и Франции поставить на Украину ядерные взрывные устройства». В верхней палате настаивают, что реализация таких планов «приведет к резкой эскалации конфликта, создаст прямые угрозы безопасности нашей страны» и «всего европейского региона».

Сенаторы призывают зарубежных коллег «незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования» и по их итогам «проинформировать своих граждан и международное сообщество обо всех обстоятельствах этого крайне опасного безрассудства». Как пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, речь идет о «сговоре верхнего уровня в расчете на то, что в дальнейшем все будет представлено как собственно украинская инициатива».

26 февраля проект аналогичного обращения на пленарном заседании рассмотрит Госдума, сообщил ее председатель Вячеслав Володин. Подобные действия Парижа и Лондона, по словам спикера, нарушают нормы международного права. При этом нижняя палата подготовит собственное послание к зарубежным коллегам: поручение о подготовке текста дано комитету Думы по международным делам, сообщается на сайте Госдумы.

Григорий Лейба