Смольный выделит 6 млн рублей на отлов и вакцинацию бездомных кошек

Комитет по благоустройству объявил конкурс на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в Петербурге. Начальная цена контракта составляет 6,02 млн рублей. Соответствующая документация была опубликована на сайте ЕИС «Закупки».

Подрядчику предстоит не только отлавливать кошек, но и транспортировать их в приюты, а также возвращать потерявшихся питомцев владельцам. Животных, не проявляющих агрессии, после необходимых процедур будут отпускать в прежнюю среду обитания. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 2 марта 2026 года, а все работы должны быть завершены до 31 января 2027 года.

Исполнитель контракта будет работать по заявкам комитета. Все средства для отлова и содержание контракта оплачиваются из городского бюджета. В техническом задании особо подчеркивается требование фиксировать процесс отлова на видео — это необходимо для гарантии гуманного обращения с животными. В документах также уточняется, что сроки исполнения включают в себя не только сами работы, но и их приемку, а также последующую оплату услуг подрядчика.

