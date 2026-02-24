В Ульяновской области жители села просят доступ к скоростному интернету

Жители поселка Новая Бирючевка Ульяновского района Ульяновской области обратились к губернатору с просьбой найти возможность обеспечить их высокоскоростным интернетом.

Обращение по этому поводу было направлено через сервис «Решаем вместе» портала «Госуслуги» (текст обращения имеется в распоряжении «Ъ-Волга»). В обращении отмечается, что в селе проживает более 800 человек, а в весенне-летне-осенний период за счет дачников численность значительно увеличивается. Жители сообщают, что испытывают перебои с мобильным интернетом, кроме того, мобильный интернет не дает возможности пользоваться современными сервисами, особенно когда в доме несколько человек используют цифровые услуги. Они заявляют, что высокоскоростной интернет сегодня — это «необходимое условие нормальной жизнедеятельности: обучения детей, получения госуслуг, записи к врачу и использования телемедицинских сервисов, удаленной занятости, а также поддержания связи пожилых граждан с родственниками и службами помощи». По словам авторов обращения, особо сложно тем, кому для работы необходима постоянная интернет-связь с работодателем и сотрудниками, а также школьникам в период их перевода на удаленное обучение, поскольку, в отличие от других, они «просто не могут получать знания».

Один из авторов обращения в беседе с «Ъ-Волга» отметил, что в поселке по неизвестным причинам уже закрыт детский сад, нет никакого общественного транспорта до соседних поселений, детей в детсад приходится возить на автомобиле за 2,5 км в соседнее село Новый Урень. В школу детям приходится ездить в поселок Тимирязевский за 8 км. Продовольственных магазинов в селе практически нет. По словам собеседника «Ъ-Волга», в таких условиях многие подумывают о переезде в другие населенные пункты, «а молодежь уже уезжает». «И на этом фоне высокоскоростной интернет мог бы быть хотя бы одним из немногих сдерживающих факторов. Все-таки места здесь красивые, недаром сюда едут дачники»,— заметил собеседник.

Пока никакой официальной реакции от региональной власти авторы обращения не получили. Между тем министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Олег Ягфаров сказал «Ъ-Волга», что уже в курсе обращения новобирючевцев. «Я уже проговорил сегодня с директором “Ростелекома”. Они уже на этой неделе выйдут на обследование, изучат количество желающих перейти на высокоскоростной интернет и просчитают кейс, насколько это возможно. Если возможно, то будут устанавливать дополнительное оборудование и протягивать оптоволокно для обеспечения высокоскоростного интернета»,— сказал министр.

