Канада расширила санкции против России

Правительство Канады ввело санкции против 21 физлица и 53 организаций, связанных с Россией. Меры приняты в связи с четвертой годовщиной боевых действий на Украине.

Санкции введены и в отношении 100 судов, которые, как утверждается, относятся к так называемому теневому флоту. Как отмечает канадское правительство, новые меры «еще больше увеличивают экономические издержки для России», «ограничивая ее доходы от энергоносителей».

24 февраля санкции ввела и Великобритания. В черный список включили 240 юрлиц и 50 судов. Под ограничения подпали в том числе СПГ-заводы «Газпрома» и НОВАТЭКа, девять российских банков, а также два грузинских канала. Евросоюз пока не сумел согласовать 20-й пакет санкций, который планировалось ввести в этот же день.

Лусине Баласян