Амурский тигр Амадей умер в Ленинградском зоопарке Петербурга

В Ленинградском зоопарке скончался один из старейших амурских тигров. О смерти Амадея сообщила пресс-служба зоопарка 22 февраля. Официальной причиной кончины хищника назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

По словам сотрудников, из-за возраста у животного обострились хронические заболевания: дистрофия печени и почек, патологии кишечника. Несмотря на регулярную поддерживающую терапию и особые условия содержания, созданные киперами и зоологами, спасти Амадея не удалось. В октябре 2026 года ему должно было исполниться 17 лет.

Хищник приехал в Петербург годовалым котенком из Новосибирского зоопарка в декабре 2010 года. Как вспоминают сотрудники, несмотря на внушительные размеры и грозную внешность, в новом доме он поначалу всего боялся и прятался от посетителей на крыше убежища. Однако со временем, благодаря заботе специалистов, Амадей освоился и полюбил прогулки по вольеру, наблюдая за гостями, особенно за маленькими.

«Стоишь у пустого вольера и не веришь, что этот день настал. Животные не уходят бесследно, они навсегда остаются в памяти тех, кто стал для них настоящей семьей. До последнего у него проявлялся сложный характер — гордый, упрямый, непокладистый. Он навсегда останется частью истории Ленинградского зоопарка и наших сердец», — добавили в пресс-службе.

Стефания Барченкова