Конец зимы накрыло снегопадом

Снег в столице будет идти до четверга, 26 февраля. Дептранс предупреждает о серьезных пробках на дорогах и рекомендует автомобилистам пересесть на метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Коммунальные службы из-за обильных осадков в последние недели физически не успевают вывозить весь снег, и место для его хранения заканчивается, рассказал президент Ассоциации русских уборочных компаний Юрий Рябичев:

«Где-то это сначала складируется прямо на дорогу. Выделяются места, где не так это критично для стоянки автомобилей. Там формируются большие сугробы, потом снег начинают вывозить. В общем, это нормальная технология, по-другому не решить эту проблему. При этом стоимость аренды уборочной техники, наверное, не сильно изменилась, просто компании нарасхват. Конечно, цены повышаются, но в моменте, из-за экстремальных условий, поэтому сложнее найти подрядчика. Все занимаются одним и тем же — все снег убирают».

24 февраля в Москве аренда снегоуборочного экскаватора стоит от 2,8 тыс. руб. за час, самосвала — от 14 тыс. руб., а оплата ручной уборки обойдется в 1,1 тыс. руб. Во время снегопадов цены поднимаются в среднем на 25-30%, такие данные приводит профильная компания «ЕЦК-Строй».

На этой неделе столицу ждет череда небольших потеплений и похолоданий. Дневная температура будет колебаться от -5 до +2 градусов. Но по-настоящему весенняя погода ждет москвичей раньше середины марта, рассказала главная сотрудница Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова:

«В среду и четверг погоду еще будет определять атлантический циклон, поэтому временами будет идти снег, может выпасть от 2 до 4 мм осадков. Минимальная температура — около -5 градусов, дневная температура 25 февраля — -1…-3 градусов.

Затем мы окажемся в тылу циклона, атмосферное давление станет постепенно расти, облаков будет все меньше, температура воздуха постепенно понизится. В ночь на 26 февраля минимальная температура — -7...-9 градусов, в ночь на 27-е — -8…-10 градусов, по региону до -12.

Дневная температура в четверг — -3…-5, в пятницу — -1…-3 градусов. Мы ждем, что все-таки будет чуть побольше просветов в облаках. 28 февраля облачная погода с прояснениями, уже без осадков, ночью еще морозно, -5…-10 градусов. Дневная температура — 0…-5.

В первых числах марта существенных осадков не ожидается, ночью будет подмораживать до -2…-7 градусов. Дневная температура слабоположительная, от -3 до +2 Но расчеты показывают, что долго погода с оттепелью в дневные часы не продержится, потому что уже 3-4 марта и ночная, и дневная температуры будут вновь слабоотрицательными».

Уходящая зима для Москвы оказалось самой снежной за всю историю наблюдений. 20 февраля высота снежного покрова в столице достигла 90 см. В тот день сотрудникам коммунальных служб пришлось вывести на улицы более 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Николай Малышев