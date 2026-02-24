«Я что, лысый?»

Как стало известно «Ъ», апелляция отказалась перевести под домашний арест и оставила в СИЗО до конца апреля бывшего главу крупнейшего поставщика Минобороны — АО «Военторг» — Владимира Павлова, обвиняемого в хищении более 2 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных. Защита не признавшего вину 68-летнего фигуранта, который находится под стражей уже более полутора лет, пыталась добиться смягчения ему меры пресечения, в том числе отмечая его заслуги перед родиной.

В заседании Первого апелляционного суда общей юрисдикции господин Павлов участвовал по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово». Когда стали устанавливать личность фигуранта, оказалось, что уже через месяц ему исполнится 69 лет. «У вас малолетние или несовершеннолетние дети есть?» — спросил его судья Александр Пушкин, на что арестованный сказал, что «насколько он знает — нет». «Хороший ответ»,— заметил на это служитель Фемиды. Он выяснил, что бизнесмен был задержан 31 июля 2024 года, «как пионер» готов к заседанию и против присутствия корреспондента “Ъ” на нем не возражает.

В жалобах адвокаты Константин Мартьянов и Игорь Чернецкий просили отменить решение Мосгорсуда, продлившего арест фигуранта до 30 апреля. Они настаивали, что подзащитному вменяется в вину совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, а ст. 108 УПК запрещает заключать в СИЗО людей по такой категории дел.

Адвокаты также указывали, что расследование дела завершено, обвиняемый и они с декабря знакомятся с материалами дела, а потому господин Павлов, вопреки доводам следователя в Мосгорсуде, уже никак не может помешать расследованию. Также они просили учесть многочисленные награды клиента, который был удостоен ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалей за участие в военной операции в Сирии, возвращение Крыма и проч.

Господин Мартьянов утверждал, что следственный департамент МВД добавил Владимиру Павлову, которому изначально инкриминировалось только мошенничество, организацию преступного сообщества, так как не уложился в годичный срок расследования, предусмотренный по тяжким статьям. За ОПС же можно содержать под стражей до полутора лет. В свою очередь, адвокат Игорь Чернецкий заметил, что по делу проходят и другие участники преступного сообщества, однако большинство из них не в СИЗО.

«Мы видим этому только одно объяснение: потому что он (Павлов.— “Ъ”) не признает вину!» — сделал вывод защитник, отметивший, что при этом фигурант сотрудничает со следствием. Сам господин Павлов отметил, что из шести фигурантов дела четверо находятся под домашним арестом. «Возникает грубый вопрос: я что, лысый?!» — не сдержал он эмоции.

Владимир Павлов заявил, что за 12 лет руководства АО «Военторг», а также гостиничным комплексом «Славянка» от Минобороны к нему не было претензий.

Более того, «Военторг» наградили почетной грамотой президента, а его заслуги привели к тому, что западные страны внесли его в санкционный список.

Господин Павлов признал, что, учитывая статистику по вынесению в России оправдательных приговоров в 0,5% по ст. 210 УК, которую ему инкриминируют («Неприличное слово — шьют!»), ему грозит внушительный срок. Из-за своего возраста он может просто закончить жизнь в колонии. В этой связи фигурант просил суд отпустить его перед процессом провести время с семьей — четырьмя совершеннолетними детьми, а также пятью внуками и супругой. «Если суд посчитает меня виноватым и мне не удастся доказать невиновность, моя совесть будет спокойна»,— заметил господин Павлов.

Он пытался цитировать статью «Ъ» о встрече президента с судьями, отмечая, что господин Путин призывал их к практике по избранию более мягких мер пресечения, но был прерван председательствующим. «Давайте не отклоняться от нашего вопроса: то, что пишут в прессе, мы читаем…» — остановил его судья Пушкин.

В свою очередь, прокурор Максим Константинов выразил несогласие с доводами оппонентов. Он не усмотрел в расследовании волокиты, отметив, что нет ни одного документа, который бы признал незаконным возбуждение дела по ст. 210 УК: «Все остальное я считаю рассуждением на тему "А как могло бы быть"». Он заявил, что отпускать на свободу фигуранта нельзя, в частности, потому, что следствие считает господина Павлова руководителем ОПС, не все участники которого установлены, а сбор доказательств сейчас продолжается «в том числе и по выделенным уголовным делам». Находясь на свободе, фигурант получит возможность общаться с соучастниками и помешать расследованию, сказал прокурор.

В итоге бывшего главу «Военторга» Владимира Павлова оставили в «Лефортово».

Напомним, что дело Владимира Павлова началось с обвинения в хищениях более 400 млн руб. при поставках в 2019–2022 годах «Военторгом» армейских несессеров — наборов предметов личной гигиены. Они, как установило следствие, закупались у производителя через компании-посредники по значительно завышенным ценам. Под стражу господин Павлов был заключен 1 августа 2024 года вместе с предпринимателем Тимуром Исаковым, который позже признал вину и был переведен под домашний арест.

В дальнейшем следствие предъявило претензии и по ряду других контрактов, в том числе связанных с поставками формы, нижнего белья, спальных мешков и т. п. в войска, увеличив сумму ущерба до более чем 2 млрд руб. Фигурантами дела стали коммерсанты Дмитрий Громов, Сергей Тетруашвили, Дмитрий Комлев и Александр Навроцкий. Большинство из них в той или иной степени признали вину и находятся дома. Господа Павлов и Громов пребывают в СИЗО.

