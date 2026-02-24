Студент из Воронежа поджег полицейскую машину в Оренбурге

Студента воронежского вуза задержали в Оренбурге по подозрению в поджоге полицейской машины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Камеры зафиксировали, как 19-летний молодой человек облил машину бензином и поджег ее. Огонь оперативно потушили, злоумышленника задержали на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). По словам задержанного, он действовал по указанию неизвестных. Молодой человек получил от злоумышленников сообщение о взломе «Госуслуг», после чего с ним связались лжеполицейские, склонившие его к сотрудничеству.

В сообщении отмечается, что студент признался в отъеме денег у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире. Задержанный передавал средства посредникам в Москве. В Оренбург он приехал накануне, где получил у пожилой женщины более 400 тыс. руб., большую часть из них перевел нанимателям. Затем по инструкции студент купил бензин и поджег полицейскую машину, снимая происходящее на видео для отчета кураторам.

Андрей Сазонов

Сергей Титов, Ульяновск