Суд в Ростове вынес приговор за подготовку к теракту против командиров ВС РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор подозреваемой в подготовке к теракту против командного состава Вооруженных Сил РФ. Анастасию Донову подозревали по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ) и п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Василий Дерюгин

Правоохранители установили, что в ноябре 2024 года осужденная и ее знакомая, находившиеся в Выборге Ленинградской области, вступили в контакт с представителями украинской разведки и получили задание о прибытии в Ростов-на-Дону.

С ноября 2024 года до конца января 2025 года девушки получили от представителей Украины задание, заключавшееся в скрытном наблюдении за домами, членами семьи, автомобилями и маршрутами передвижения командного состава Вооруженных Сил РФ и должностного лица Луганской Народной Республики.

Позже Доновой и ее знакомой поручили изготовить взрывное устройство. Осужденная приобрела предметы и вещества для изготовления бомбы, которые хранила в съемном жилье.

Анастасию Донову приговорили к 18 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев