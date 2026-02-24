Бабушка на шаре

Государственный Эрмитаж развернул в Главном штабе выставку «Музейный детектив. Иммерсивное расследование», посвященную знаменитой древнеримской бронзовой скульптуре из своего собрания — так называемой Виктории Кальватоне. Замысел музея, вступившего на скользкий путь просвещения масс научпопом, оценивает Евгений Хакназаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронзовая Виктория превратилась из будничного экспоната в предмет расследования

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори Бронзовая Виктория превратилась из будничного экспоната в предмет расследования

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори

Сама скульптура, обнаруженная в первой половине XIX века в итальянском селении Кальватоне (откуда и название), величественно венчает собой торжественную анфиладу, возвышаясь над многочисленными артефактами самых разных историко-культурных и научных пластов. От глиптики, предметов прикладного искусства и разнообразных скульптурных аллюзий и реминисценций, причем самого разного толка, до, например, оптического бинокулярного 3D-микроскопа, выручившего ученых во время изучения состава Виктории. Весь исследовательско-детективный путь посетители выставки пройдут почти самостоятельно — c желательной помощью аудиогида. Для большей живости присутствуют персонажи-помощники: профессор, две его помощницы — историк и искусствовед, а также французский бульдог. Слушать их одно удовольствие, за исключением момента, когда искусствоведческая дама рассказывает о лечении собачки от укуса осы (эти неприятные насекомые поселились в свое время внутри статуи) с таким повышенным процентом умиления, что продолжение пользования аудиогидом начинает требовать исключительной силы воли.

В жизненных перипетиях, выпавших на долю скульптуры, есть только одно светлое и понятное пятно — ее последний путь из Берлина в Ленинград, когда сразу после войны советские воины спасли статую, гнившую в полузатопленном подвале германского Нового монетного двора, разбомбленного англичанами.

Все остальное — во многом под завесой тьмы. С трудом докопавшись — в прямом смысле — до фрагментов, на которые безжалостное время расчленило античный шедевр, удалось установить время создания статуи, это эпоха совместного правления императоров Марка Аврелия и Луция Вера, II век. Они воевали с варварами — значит, это богиня победы. То, что Виктория одета в шкуру, а это никак не рифмуется с традиционным победным каноном, итальянские сборщики скульптуры во внимание не приняли. Зато никаких именно канонических крыльев первоначально и в помине не было, это потом у проданной в Германию находки появилось такое добавление. Равно как и утраченные левые рука и нога, кончик носа и еще некоторые элементы.

Воссоздавая итоговый образ, посетителям выставки придется ответить на вопрос: так Виктория ли это вообще? А может, Диана-охотница или вовсе одна из менад — спутниц Диониса?

Авторы проекта не дают готового ответа, зато щедро подбрасывают новые и новые факты.

Один из самых любопытных — тот, что реконструированная левая рука практически полностью повторяет руку статуи богини Победы с северной колонны Славы, что украшает Конногвардейский бульвар.

И таких открытий множество. Очень впечатляют достижения ученых-химиков и реставраторов, установивших состав материалов, примененных на разных этапах бытования Виктории с помощью бесконтактного рентгенофлуоресцентного анализатора. А еще очистка скульптуры с помощью диатомовых водорослей или, например, с применением системы лазерной оптоволоконной наносекундной установки — про все это можно узнать в импровизированных лабораториях, расположившихся сбоку от величественного оригинала. А с другой стороны — стенд, на котором можно собрать пазлы и Виктории, и прочих упомянутых исторических и мифологических персоналий.

Иммерсивность проекта этим не исчерпывается. Как положено, в экспозиции представлено большое количество тактильных моделей, информации, адаптированной для посетителей с ограничениями по зрению, мультимедийных экспонатов. Но все-таки главная надежда, появляющаяся после знакомства с выставкой,— то, что культурный, исторический и естественно-научный поиск, на который создатели экспозиции подвигают публику, вернет в быт давно утраченный навык чтения умных книжек.