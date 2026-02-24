Или сделка, или плохой день: обстановка вокруг Ирана продолжает накаляться. В стране возобновились студенческие протесты. Американский авианосец Gerald R. Ford подходит к потенциальному театру боевых действий. Тегеран также дает понять, что сможет адекватно ответить. Предполагается, что ясность может наступить уже на этой неделе после очередного раунда американо-иранских переговоров в Омане. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежд на мирный сценарий все меньше.

В четверг, 26 февраля, в Омане пройдет очередной раунд непрямых переговоров США и Ирана. Неофициально принято считать, что встреча будет последней. Дальше — война. Несмотря на то, что режим аятолл вроде бы пошел на некоторые уступки. Однако на сегодня есть устойчивое мнение, что договориться невозможно в принципе. Нет иного решения, кроме военного. Тегеран также грозит Вашингтону, дает понять, что у него в запасе есть нечто, что заставит отступить американскую армаду и заодно доставит большие неприятности арабским соседям и, естественно, Израилю.

Но при этом ничего утверждать нельзя. Сейчас появляется много разных сообщений, которые порой прямо противоречат друг другу. Например, о том, что у США якобы не хватает боеприпасов. Или когда наступит тот самый дедлайн, который установил Дональд Трамп? Сроки называются разные: то 10 дней, то 15 дней, то хоть завтра. Для чего все это делается, понятно — чтобы запутать противника и многочисленных наблюдателей, создать эффект неожиданности. Действующий президент Соединенных Штатов неоднократно заявлял, что предпочел бы заключить сделку. Но, если не получится, значит, для Исламской Республики наступит «плохой день».

В Иране тем временем возобновились протесты. На акции выходят студенты и даже школьники. Ранее люди собирались на кладбищах почтить на 40-й день память погибших в столкновениях с властями в начале года. Все это заканчивалась также противостоянием с силовиками, даже со стрельбой огнестрельным оружием. Иными словами, обстановка вновь постепенно накаляется. Причем сегодня, в отличие от вчера, потенциальная помощь уже рядом и продолжает прибывать.

Теперь что касается сценариев: Израиль жестко предупредил Ливан, что, если проиранская «Хезболла», которая там базируется, предпримет некие действия в отношении еврейского государства, ответ будет сокрушительным. Госсекретарь США Марко Рубио тем временем отложил визит в Иерусалим. Причина та же — региональная напряженность. Мировые столицы призывают своих граждан покинуть Иран и ближайшие потенциальные горячие точки, в первую очередь упомянутый выше Ливан. В воздухе все сильнее пахнет войной. И она может начаться в любой момент, и необязательно в самом Иране.

К слову, йеменские хуситы также начинают просыпаться и обещают вступить в войну, чтобы поддержать своего главного союзника — Тегеран. Так что в мирный сценарий верится все меньше и меньше.

Дмитрий Дризе