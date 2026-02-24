Убивший журналиста экс-полковник Смирнов погиб в зоне СВО

Бывший заместитель начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов погиб в зоне СВО, сообщает «Фонтанка». Два года назад экс-сотрудник правоохранительных структур в отставке признался в убийстве журналиста Максима Максимова.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Михаил Смирнов погиб около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей при наступлении российских войск. По информации издания, он попал под атаку дрона-камикадзе. Последний раз на связь с близкими экс-полицейский выходил 14 февраля.

Бывший полицейский был арестован в мае 2024 года. В декабре того же года он дал признательные показания по трем убийствам. В июне 1998 года экс-правоохранитель организовал взрыв автомобиля на Турухтанных островах, в результате которого погиб сотрудник Балтийского судомеханического завода.

В июле 2001 года Михаил Смирнов застрелил в лесном массиве Всеволожского района своего агента, который предупредил чиновника о готовящемся оперативном мероприятии.

Наибольший резонанс получило признание в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего в 2004 году.

Михаил Смирнов указал место захоронения в лесу под Белоостровом, где спустя 20 лет были найдены останки журналиста. Мотивом преступления стала профессиональная деятельность господина Максимова, который готовил материал о коррупции в правоохранительных органах.

