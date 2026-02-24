На Дону бесхозные участки отдадут участникам СВО под строительство домов

В Ростовской области 457 земельных участков выделили под строительство участникам специальной военной операции. Еще 435 участков включили в реестр. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Согласно федеральному законодательству, кавалерам ордена Мужества и Героям России участки предоставляются на безвозмездной основе, ветеранам боевых действий, не имеющим указанных наград, – в аренду за 1 рубль для садоводства и огородничества.

По словам главы региона, совместно с Росреестром прорабатывается схема изменения статуса неиспользуемых участков, которые находятся на границе населенных пунктов и могут быть присоединены к ним.

«Идея хорошая, но поручил правительству особо проработать вопрос подведения коммуникаций к таким участкам, поскольку без электричества и воды строительство на такой земле будет осложнено», — написал Юрий Слюсарь.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил использовать территории в муниципалитетах, которые освобождаются после сноса аварийных домов. Муниципалитетам поручили приступить к анализу всех потенциально не используемых участков.

Константин Соловьев