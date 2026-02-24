Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославской области на трассах М-8 и Р-132 заработали новые камеры

В Ярославской области заработали пять новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, называемых «Пауками». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комплексы начали работать на 273-м и 222-м км трассы М-8 — в районе Лесной Поляны в Ярославле и в Семибратово на перекрестке. На Р-132 — на перекрестке деревень Малое и Большое Домнино, на повороте на населенный пункт Селиваново и в населенном пункте Фалюково.

Комплексы «Паук» фиксируют превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем.

Алла Чижова

