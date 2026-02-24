Глава Александровского округа пытается обжаловать решение о прекращении полномочий

Ольга Белобаржевская, возглавляющая Александровский округ направила апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Госпожа Белобаржевская пытается оспорить решение суда первой инстанции, который удовлетворил административный иск прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Решение первой инстанции было вынесено в конце декабря прошлого года.

Как считает прокуратура, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. После увольнения подчиненного глава округа вышла за него замуж. Административными ответчиками по делу были признаны Ольга Белобаржевская, а также дума муниципалитета, которая отклонила акт прокурорского реагирования. В мае прошлого года надзорный орган внес представление в думу с требованием прекратить полномочия главы по коррупционным основаниям. В итоге депутаты отклонили акт прокурорского реагирования, после чего прокурор Александровска обратился в суд. Он потребовал признать незаконным решение представительного органа и прекратить полномочия главы муниципалитета.