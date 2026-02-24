Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в соцсетях рассказала ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Причина смерти госпожи Шевчук не сообщается, о дате и месте прощания пообещали сообщить позднее.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю»,— написала госпожа Афанасьева-Шевчук в личном блоге.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, в школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии в 1972 году. Наибольшую известность актрисе принесла роль Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие».

В фильмографии госпожи Шевчук более 50 работ, включая картины «Приключения желтого чемоданчика», «Там вдали, за рекой», «Абитуриентка», «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница».

Стефания Барченкова