Полотна подобрались на продажу

Ранние пейзажи Исаака Левитана и Ивана Айвазовского, а также портрет Ильи Репина: в Москве пройдут торги отечественного искусства. Общий провенанс всех экспонатов оценивается в 1 млрд руб. Топ-лотом Московского аукционного дома станет работа кисти Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1889 года. Он оценен экспертами в 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Восход луны. Деревня", Исаак Левитан

Фото: Московский аукционный дом "Восход луны. Деревня", Исаак Левитан

Фото: Московский аукционный дом

Прежде картина принадлежала известному советскому ученому, изобретателю первых в мире радиоуправляемых мин Владимиру Миткевичу. В прошлом веке полотно дважды представляли публике на выставках в Третьяковской галерее и один раз — в Русском музее. Сейчас на торгах стало появляться много картин высокого уровня, которые долго хранились в частных коллекциях, рассказал “Ъ FM” основатель Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий:

«К каждому событию мы подготавливаем группу топ-лотов вполне музейного уровня. Если говорить про моего фаворита, то это, конечно, рисунок Айвазовского. Называется «"Пароходофрегат "Владимир"», эстетская, тончайшая вещь. Это изображение корабля, на котором путешествовал император Николай I. Художник его сопровождал. Во время этой поездки было создано достаточно много зарисовок, эскизов, оконченных графических и живописных работ, посвященных пароходофрегату, для того чтобы их дарить представителям императорской свиты. И это как раз один из таких рисунков, принадлежащих кисти Айвазовского, еще молодого художника, но уже со сформировавшейся, абсолютно узнаваемой манерой.

Сейчас число желающих продать свои шедевры увеличивается. Люди вытаскивают со своих хранилищ, загашников и фондов действительно интересные, выдающиеся вещи. Это коллекционеры, которые когда-то их приобрели, а сейчас по каким-то причинам решили с ними расстаться. Иногда нет достойных наследников, чтобы им оставить коллекцию, и люди переводят свои собрания в деньги.

Бывает, что нам приносят полотна из старых коллекций. Долгое время считалось, что в начале девяностых они были почти полностью уничтожены и ничего не осталось. Но, как ни странно, до сих пор сохраняются большие академические собрания, которые формировались чаще всего в советское время. Речь о коллекциях крупных ученых, наследников знаменитых артистов. Так, было принято собирать русское искусство, например, у ведущих актеров Большого театра или МХАТа. И из таких коллекций вещи продолжают всплывать».

Искусствоведы отмечают возросший интерес коллекционеров к русскому искусству XIX-XX веков. В декабре на аукцион были выставлены лоты общим эстимейтом в 2,5 млрд руб. Эта коллекция по стоимости превзошла собрание «русских торгов» Christie's и Sotheby's. Возможно, новый аукцион приблизится к тем же суммам, допускает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Эстимейт в 1 млрд руб. вполне способен повыситься, может быть, даже кратно. Но посмотрим, как будет. По крайней мере, это очень неплохая коллекция, очень неплохой подбор произведений искусства. Весьма солидно и по меркам прежнего периода, который мы обычно называем жирными годами, и по нынешним временам тем более. В общем, там есть что увидеть собирателям русского искусства. Лоты любопытные, с очень хорошим провенансом, из серьезных, солидных коллекций, с выставок и с пометками на рамах.

Так что это будет событие в отечественном аукционном бизнесе.

Тем более раз мы практически оторваны от западных аукционов и не можем там покупать, то, конечно, внутренний рынок оживляется. Так и должно происходить, поскольку именно на нем происходят все самые значимые события».

Международный рынок русского искусства в 2025 году превысил $330 млн. Портал ArtInvestment писал, что объем продаж увеличился на 70% год к году. Этот рост сопровождался и повышением средней стоимости проданных лотов. Если в 2024-м это было $65 тыс., то в 2025-м — на $20 тыс. больше. Больше всего Christie's и Sotheby's продали работ Марка Ротко, Василия Кандинского, Марка Шагала и Тамары де Лемпицка.

Светлана Белова