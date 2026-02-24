В Пскове задержали возможную пособницу школьника, ранившего знакомого
Следователем СКР предъявлено обвинение несовершеннолетней жительнице Пскова. Как сообщает следственный комитет, ей инкриминируется пособничество покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений. По версии следствия, девушка в ходе переписки содействовала малолетнему жителю Александровска советами и рекомендациями по совершению преступления. Находясь под влиянием обвиняемой, он 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения.
Фото: пресс-служба СКР
Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами Главного управления криминалистики, оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД по региону Обвиняемая задержана на территории и в настоящее время этапирована в Пермь, где с ней проводятся необходимые следственные действия. По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.