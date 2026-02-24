Реконструкцию фасада Спаса на Крови завершат до конца 2026 года

Реставрация музея Шаляпина на улице Графтио завершится до конца 2026 года, сообщил в интервью «Собака.ru» технический директор ООО «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин. Компания планирует также завершить за это время восстановление фасада колокольни Спаса на Крови.

Ремонт музея Федора Шаляпина длится уже семь лет. Здание, где с 1914 по 1922 год жил оперный певец, находится на реставрации с 2019 года. Как объясняла директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, мемориальная квартира Шаляпина готова к приему экспонатов, но открытие культурного учреждения сдерживают работы в других помещениях и фондохранилище. Пока посетители могут увидеть экспонаты на выставке «Шаляпин. Воспоминание о доме» в Инженерном доме Петропавловской крепости.

Реставраторы организации также восстанавливают эстляндский мрамор, глазурованный кирпич и мозаичные композиции на фасаде колокольни Спаса на Крови. По словам господина Щедрина, фасад колокольни должны открыть после реставрации к концу 2026 года.

Стефания Барченкова