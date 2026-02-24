Реконструкцию фасада Спаса на Крови завершат до конца 2026 года
Реставрация музея Шаляпина на улице Графтио завершится до конца 2026 года, сообщил в интервью «Собака.ru» технический директор ООО «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин. Компания планирует также завершить за это время восстановление фасада колокольни Спаса на Крови.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Ремонт музея Федора Шаляпина длится уже семь лет. Здание, где с 1914 по 1922 год жил оперный певец, находится на реставрации с 2019 года. Как объясняла директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, мемориальная квартира Шаляпина готова к приему экспонатов, но открытие культурного учреждения сдерживают работы в других помещениях и фондохранилище. Пока посетители могут увидеть экспонаты на выставке «Шаляпин. Воспоминание о доме» в Инженерном доме Петропавловской крепости.
Реставраторы организации также восстанавливают эстляндский мрамор, глазурованный кирпич и мозаичные композиции на фасаде колокольни Спаса на Крови. По словам господина Щедрина, фасад колокольни должны открыть после реставрации к концу 2026 года.