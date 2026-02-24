Умер актер сериала «33 квадратных метра» Василий Антонов

Актер Василий Антонов, известный по роли дедушки в сериале «33 квадратных метра», умер 13 февраля в возрасте 62 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

По словам супруги актера Сергея Белоголовцева Натальи, причиной смерти стали алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов, передает «Комсомольская правда».

Василий Антонов родился в 1963 году в Воркуте. Господин Антонов писал сценарии для сериала «33 квадратных метра» и фильма «ДМБ — 003». Актер был одним из создателей юмористических шоу «БИС» и «О.С.П.-студия» на телеканале «ТВ-6».