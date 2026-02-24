США задержали в Индийском океане подсанкционный танкер Bertha

Вооруженные силы США ночью 24 февраля высадились на борту находящего под санкциями танкера Bertha. Судно задержали в Индийском океане, сообщили в Пентагоне.

«Судно действовало в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне, и пыталось скрыться»,— указано в сообщении ведомства в соцсети X.

Как пишет Reuters, танкер Bertha шел под флагом Островов Кука. Судно связано с компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и находится под санкциями США с января 2020 года.

Это уже третий танкер, задержанный США в Индийском океане. Ранее там же перехватили суда Aquila II и Veronica III. Захват танкеров в международных водах связан с объявленной США в декабре 2025 года блокадой подсанкционных судов.