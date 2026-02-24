К каким датам США обещали закончить конфликт на Украине

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

22 января 2025 года газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней, то есть к 2 мая 2025 года.

7 февраля 2025 года британское издание Daily Mail опубликовало «мирный план администрации Трампа». Согласно документу, прекращение огня должно было состояться к 20 апреля с последующим отказом Киева от потерянных территорий и членства в НАТО до 9 мая 2025 года.

14 июля 2025 года президент США поставил России ультиматум: за 50 дней (то есть к 2 сентября) договориться с Украиной о прекращении огня. Если этого не случится, он пообещал наложить на российский импорт 100-процентные пошлины. В конце июля он пытался сократить срок ультиматума до 10–12 дней, но пошлины так и не ввел.

17 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, назначенной на 30 октября.

21 ноября 2025 года Дональд Трамп назвал 27 ноября (День благодарения в США) крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки. В противном случае он пригрозил прекратить военную поддержку Киева.

10 декабря 2025 года издание Financial Times сообщило, что Дональд Трамп хочет согласовать украинскую сделку до католического Рождества, отмечаемого 25 декабря.

19 февраля 2026 года газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до 3 ноября, то есть до промежуточных выборов в Конгресс.