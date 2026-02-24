В Самаре с организации взыскали компенсацию за смерть работника в командировке в Оренбуржье

Суд удовлетворил требования прокуратуры Ленинского района о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего работника и его несовершеннолетней дочери в размере 2 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 37-летний мужчина работал водителем специального автомобиля в строительной компании. В июне прошлого года работник был в командировке в Оренбуржье. При установлении фундамента башни его придавило бетонной плитой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Согласно расследованию несчастного случая, причиной произошедшего стало нарушение работодателем требований законодательства об охране труда.

Руфия Кутляева