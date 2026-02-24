В Самаре с организации взыскали компенсацию за смерть работника в командировке в Оренбуржье
Суд удовлетворил требования прокуратуры Ленинского района о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего работника и его несовершеннолетней дочери в размере 2 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, 37-летний мужчина работал водителем специального автомобиля в строительной компании. В июне прошлого года работник был в командировке в Оренбуржье. При установлении фундамента башни его придавило бетонной плитой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Согласно расследованию несчастного случая, причиной произошедшего стало нарушение работодателем требований законодательства об охране труда.