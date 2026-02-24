Жителя Самары будут судить за взлом страниц пользователей соцсетей и рассылку спама

Житель Самары обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и использовании компьютерных программ, предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты (ч. 2 ст. 273 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с декабря 2020 по август 2023 года обвиняемый из корыстных побуждений разработал схему незаконного заработка. Он загрузил из интернета на персональный компьютер вредоносное программное обеспечение, запустил его и получил неправомерный доступ к личным страницам девяти пользователей социальной сети.

После этого с помощью взломанных аккаунтов обвиняемый от имени их владельцев массово рассылал рекламный спам и получал за это деньги. В настоящее время расследование дела завершено.

Утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы на рассмотрение в Кировский районный суд Самары.

Георгий Портнов